Ровно, Украина, 15 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. В Ровно создадут парк с уменьшенными копиями достопримечательностей со всего мира, сообщает 15 июня «Укринформ».

Veldkamp, Gabriele and Maurer, Markus Платоновская пещера. Тени вместо вещей

Согласно сообщению, в парке планируют разместить копии французской Эйфелевой башки, американского моста «Золотые ворота», британского Биг-Бена, статуи Свободы и другие. Проект направлен на рассмотрение комиссии общественного бюджета Ровно. Стоимость парка — 1,5 млн гривен ($57 тыс.).

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Напомним, ранее в Херсонской области заявили, что ожидают прибытия более 4 млн туристов за сезон. Область занимает пятое место среди других регионов Украины по туристическому потоку, в 2017 году туристические сборы составили 2,7 млн гривен ($100 тыс.). Помимо этого, в 2018 году в Одессе создадут на летний период туристическую полицию.