Якутск, 15 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. 14 июня на политсовете регионального отделения «Единой России» в Якутии было назначено дополнительное предварительное голосование по определению кандидатов на выборы в республиканский парламент. Поддержанных ранее кандидатов поменяют в трёх одномандатных округах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Yakut.er.ru На заседании

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Поводом для такого решения исполняющий обязанности секретаря регионального отделения ЕР Сахамин Афанасьев назвал ряд «объективных причин». Так, кандидаты по Даркылахскому округу сами передумали участвовать в избирательной компании. Такую непоследовательность в своих решениях почему-то проявили сразу пять человек: действующий депутат Госсобрания Андрей Акимов, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семён Матвеев, заместитель главного инженера АО «Водоканал» Василий Севергин, разнорабочий ИП «Алексеев А.Н.» Сергей Руднев и водитель-экспедитор этой же компании Максим Владимирцев.

Кандидат «Единой России» по Чурапчинскому одномандатному округу будет переходить в исполнительную власть республики, поэтому уже не может принимать участия на выборах. Там, напомним, на предварительном голосовании победил секретарь районного отделения партии, глава Чурапчинского наслега Степан Саргыдаев. Второе место занял начальник МБУ «Управления муниципальным имуществом и дорожным фондом» МО «Чурапчинский наслег» Владимир Барашков, но, видимо, и он передумал претендовать на мандат депутата.

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Решение отказаться от участия в избирательной кампании принял и выбранный в результате праймериз кандидатом ЕР по Арктическому округу директор ООО «Янзолото» Иван Ребров. Уступил ему в количестве набранных голосов действующий депутат Госсобрания, первый заместитель председателя регионального парламента Анатолий Добрянцев.

«Что касается партийного списка Арктического округа, то мы учли заявление кандидата, победившего на прошлом праймериз, но по ряду причин оргкомитет счел нужным аннулировать те результаты, чтобы восстановить настоящую картину. При этом имеются два заявления об отказе от намерений от участников предварительного голосования по этому округу. Поэтому политсовет принял решение назначить новую процедуру предварительного голосования», — цитирует ЯСИА Сахамина Афанасьева.

Он уточнил, что и по другим одномандатным округам возможны внутренние передвижки: устав партии это позволяет. Цель всех этих перемен — достижение максимальной эффективности при вхождении в избирательную кампанию. Резерв на это, считает Афанасьев, у «Единой России» республики есть.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость менять кандидатов на выборы в парламент от правящей партии может возникнуть также в Томмотском и Вилюйском одномандатных округах. В Томмотском представлять партию должна была вице-спикер Госсобрания Ольга Балабкина, назначенная 13 июня заместителем правительства Якутии. Теперь баллотироваться от «Единой России» по этому округу должен безработный Денис Марфусалов. Третье место в этом округе — у журналиста Евгения Боженко. Ему баллотироваться не дадут, уверено ИА «ТайгаПост». СМИ называет интригой сложившуюся по Томмотскому округу ситуацию: Марфусалов, скорее всего, будет баллотироваться по списку.

Трудности с кандидатом от «Единой России» возникли также в Вилюйском округе. Представлять партию там должен был известный в регионе деятель культуры Андрей Борисов, однако он 13 июня получил назначение от врио главы республики Айсена Николаева на должность госсоветника Якутии. Вторым номером там остается Нюргуяна Захарова, которую считают человеком известного в республике промышленника Матвея Евсеева.