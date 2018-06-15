Москва, 15 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Свободная мировая торговля выродилась в свою противоположность, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы МВФ Кристин Лагард, которая раскритиковала протекционистскую политику президента США Дональда Трампа.

Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР Крушение иллюзий

«Безусловно, эпохе свободной торговли пришёл конец, — сказал Делягин. — Но давайте не будем забывать, что свободная торговля выродилась в свою противоположность. В беспощадный торговый монополизм развитых стран. В ситуацию, когда каждый новый член ВТО допускается в эту организацию на условиях более худших, чем те, кто вступал в ВТО прежде. Естественно, ЕС защитил себя протекционизмом. А на всех остальных он чихал. А от остальных он требует свободы торговли. Точно так же ведут себя США. Развитые страны защитили себя протекционизмом, а от остальных требуют свободы торговли».

Напомним, что, выступая 14 июня на пресс-конференции, посвящённой перспективам развития экономики США, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что протекционистские меры, предпринятые Вашингтоном, окажут негативный эффект на мировую экономику.

До этого Лагард, выступая после саммита G7 в Канаде, заявила, что угроза торговой войны между развитыми странами увеличивает риски для мировой экономики.

«Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день ото дня», — сказала тогда директор-распорядитель МВФ.

Кроме, того она подчеркнула, что «самое большое и тёмное облако» над мировой экономикой — это риск подрыва доверия, вызванный «попытками поставить под сомнение методы ведения торговли, взаимодействий на мировой арене и работы международных организаций».