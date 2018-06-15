Дейтона-Бич, США, 15 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Шестеро посетителей парка аттракционов в городе Дейтона Бич (штат Флорида, США), пострадали в результате схождения с рельсов тележки вагончика «американских горок». Об этом сообщает местная пожарная служба.

WillMcC Американские горки

По сведениям пожарных, инцидент произошёл вследствие схождения с рельсов первого вагончика, в результате чего поезд аттракциона замер в перевёрнутом состоянии на одной из рельсовых петель. Отмечается, что в результате произошедшего с высоты примерно 10 метров упали два человека, они доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Еще четверо посетителей парка были госпитализированы с более лёгкими травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, краевая прокуратура Краснодарского края добивается сноса аттракциона «Колесо обозрения», открытого в парке Новороссийска. По данным надзорного ведомства, при строительстве и эксплуатации объекта были допущены грубые нарушения.

Читайте также: В Новороссийске прокуратура требует снести новое «колесо обозрения»