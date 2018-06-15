Афины , 15 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Законодатели Греции обсуждают 15 июня возможность вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Алексису Ципрасу в связи с его решением проблемы названия соседнего государства, сообщает американское агентство Associated Press.

Commons.wikimedia.org Утрата доверия

Совместно с обсуждением вынесения вотума недоверия на основной площади перед парламентом страны запланирована акция протеста противников достигнутого с Македонией соглашения.

Напомним, предложение рассмотреть вотум недоверия Ципрасу внесла оппозиционная партия «Новая демократия» 14 июня. Поводом для такого шага стало то, что Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев достигли соглашения о названии Республики Македония, которую теперь планируется переименовать в Северную Македонию. Такой шаг дал бы возможность Скопье стать членом ЕС и НАТО.