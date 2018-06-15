* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В результате авиаудара Военно-воздушных сил (ВВС) США на границе Афганистана и Пакистана был ликвидирован лидер радикальной группировки «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Фазлулла, сообщает 15 июня Tolo News со ссылкой на осведомленные источники.

ВВС США

По данным телеканала, беспилотники ВВС США нанесли удар еще 13 июня, кроме лидера радикальной группировки были уничтожены еще четыре полевых командира.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил временное перемирие между вооруженными силами страны и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 11 июня по случаю окончания месяца Рамадан и праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам).

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