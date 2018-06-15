Глава инвесткомпании: Украина – сама по себе риск
Киев, 15 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Вложение инвестиций в украинский бизнес — достаточно рискованное занятие, заявил генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, сообщает 15 июня «112 Украина».
По его словам, «Украина уже сама по себе риск» для инвестиционных компаний. Бизнесменов интересует, сможет ли Киев отдавать долги, будет ли он бороться с коррупцией и проводить реформы. Также Мазепа отметил, что главным критерием для инвесторов является отношение Международного валютного фонда (МВФ) к Украине. Глава инвесткомпании подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко может повлиять на создание антикоррупционного суда, а премьер-министр Владимир Гройсман — на повышение цен на газ.
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Напомним, МВФ отказался выдавать Украине очередной транш до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд и установлены рыночные цены на газ.