Киев, 15 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Вложение инвестиций в украинский бизнес — достаточно рискованное занятие, заявил генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, сообщает 15 июня «112 Украина».

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Зона риска

По его словам, «Украина уже сама по себе риск» для инвестиционных компаний. Бизнесменов интересует, сможет ли Киев отдавать долги, будет ли он бороться с коррупцией и проводить реформы. Также Мазепа отметил, что главным критерием для инвесторов является отношение Международного валютного фонда (МВФ) к Украине. Глава инвесткомпании подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко может повлиять на создание антикоррупционного суда, а премьер-министр Владимир Гройсман — на повышение цен на газ.

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Напомним, МВФ отказался выдавать Украине очередной транш до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд и установлены рыночные цены на газ.