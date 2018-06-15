Вашингтон, 15 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Представители Государственного департамента США заявили, что Вашингтон будет принимать меры в отношении сирийского правительства, в случае нарушения условий деэскалации насилия, сообщает 15 июня Reuters.

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Данное заявление последовало в ответ на слова президента Сирии Башара Асада о том, что несмотря на его приверженность политическому урегулированию конфликта, он будет применять силу, если это потребуется.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет, правительство страны за последние месяцы, благодаря вмешательству ВКС России, вернуло под контроль большую часть своих территорий, ранее удерживаемых террористами.