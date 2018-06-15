Москва, 15 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Победителем в торговой войне стран ЕС, Канады и Мексики против США оказалась Америка, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сказавшей, что в торговой войне, вызванной повышением таможенных пошлин, не бывает победителей, а есть только проигравшие.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция На коленях. Мольба о пощаде

«Госпожа Лагард выступает охранителем существующего порядка и произносит заученные и бессмысленные либеральные мантры, — заявил Делягин. — Уже совершенно ясно, что победитель есть. США ввели пошлину против алюминия и стали со всего мира. В том числе против алюминия и стали со стороны ЕС. ЕС пригрозил ответом на сумму в два раза меньшую. После чего США пригрозили Евросоюзу ограничением поставок продуктов его автопрома. ЕС умылся и сейчас что-то невнятное поскуливает в ВТО. В столкновении США с ЕС мы видим, что победила Америка. В столкновении США с Китаем всё менее однозначно. Но мы помним, что представители Китая выразили готовность сократить своё положительное сальдо в торговле».

Напомним, что 14 июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила:

«Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей, нет, есть только проигравшие с обеих сторон. Односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и даже оказаться контрпродуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы».