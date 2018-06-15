Донецк, 15 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с работой Донецкой фильтровальной станции (ДФС), снабжающей водой жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), относительно стабильна. Об этом 15 июня сообщил журналистам полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Вода из крана

По его словам, на сегодняшний день осуществлён ряд практических шагов, позволивших добиться бесперебойной работы станции. Также Пушилин добавил, что развитие ситуации в сегодняшнем ключе позволит жителям Донецка не опасаться прекращения подачи воды.

Как сообщало ИА REGNUM, фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тыс. жителей республики, 6 июня в результате обстрелов боевиками ВСУ была выведена из строя. На следующий день персонал станции был эвакуирован, а объект был законсервирован.

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