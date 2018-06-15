Нижний Новгород, 15 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Спор вокруг административного здания общей площадью 10 670,4 кв.м. на бульваре Мира, 14 в Нижнем Новгороде Арбитражный суд Нижегородской области решил в пользу администрации города. Городу выделили долю в размере 51/100 в праве общей долевой собственности, а сам объект по помещениям поделили между коммерческими структурами и администрацией. Свои доли также получили нижегородское ООО «Клен», ООО «Проектно-строительная компания Энергопром», московское ПАО «Россети» и АО «Инженерный центр ЕЭС», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николя Пуссен. Суд царя Соломона. 1649

«Яблоком раздора» стало девятиэтажное административное здание в Канавинском районе столицы региона. Иск был подан в середине декабря 2016 года, но неоднократно рассмотрение откладывалось и в процессе уточнялись требования сторон.

«07.10.2016 года администрация города Нижнего Новгорода направила участникам права долевой собственности проект соглашения о разделе общей долевой собственности на здание, однако соглашение о разделе достигнуто не было. Указывая, что администрация на протяжении долгого времени пользуется помещениями общей площадью 4470,4 кв. м, в том числе комнаты 1,4,5,11,13,17,21,22,28,29,31,32 в подвале здания общей площадью 354,6 кв. м, комнаты 4−7, 9−19 на 1 этаже площадью 358,7 кв. м, комнаты 1−21, 23−33, 35−58 на 2 этаже площадью 1076,3 кв.м., комнаты 1−22, 24−29, 31−59 на 3 этаже площадью 1044,5 кв.м., комнаты 24, 27−31, 33, 34, 35, 36−42, 44−53, 55−56 на 4 этаже площадью 462,9 кв.м., комнаты 1−16, 18−22, 24−27, 29−45 на 8 этаже площадью 1060,3 кв.м., комнаты 16−19, 25 в надстройке площадью 113,1 кв.м., эти помещения изолированы, их площадь соответствует доле 51/100 в праве общей долевой собственности, администрация города Нижнего Новгорода обратилась в арбитражный суд с иском о выделении доли в натуре в виде указанных нежилых помещений», — отмечается в материалах дела.

До суда участники не смогли самостоятельно поделить помещения в здании, но в рамках почти двухлетней тяжбы удалось прийти к компромиссу.