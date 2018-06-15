Ярославль, 15 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Власти региона подтвердили, что возведение моста через Которосль будет закончено согласно графику — в конце июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Ярпортал, пользователь Cvarc Текущее состояние работ

Работы на объекте начались еще в 2017 году, его планировали закончить весной, но не успели. Это объяснили паводком. Потом появился новый срок — губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов месяц назад на своей странице в Facebook пообещал, что мост через реку Которосль откроется в конце июня.

Между тем ярославцы в этом сомневаются: судя по сделанным жителями фото, успеть до конца июня практически невозможно. До открытия движения по мосту осталось две недели, а работы находятся в самом разгаре.

Однако в правительстве Ярославской области настроены оптимистично: мост сдадут в обозначенный губернатором срок. Пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что работы идут по графику и мост будет открыт в запланированное время. Автодорожный мост через реку Которосль имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». За 57 лет эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — полностью. На его ремонт был выделено 642 миллиона рублей.