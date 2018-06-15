Пхеньян, 15 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Северокорейские журналисты и политики отправились на Дальний Восток, чтобы посетить места, связанные с поездкой председателя госкомитета КНДР Ким Чен Ира в 2002 году, и снять о нем документальный фильм, сообщили 15 июня в посольстве РФ в КНДР на официальной странице в Facebook.

Kremlin.ru Ким Чен Ир и Дмитрий Медведев

«Группа сотрудников Международного отдела ЦК ТПК, возглавляемая заведующим сектором СНГ Ан Хён Мином, и два журналиста северокорейского Гостелерадио вылетели во Владивосток», — говорится в сообщении.

Выход документального фильма приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей. Кинолента выйдет на экраны в начале октября 2018 года.