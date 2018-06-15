Ярославль, 15 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. 14 июня в аппарате регионального бизнес-омбудсмена состоялось совещание по коллективному обращению предпринимателей, работающих на территории ярмарки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яндекс-карты Ярмарка «Невская»

В своем обращении к Уполномоченному предприниматели отмечают, что со стороны МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля» в адрес организатора ярмарки поступило уведомление о расторжении договора аренды земельного участка и последующей ликвидации ярмарки. Руководством города предпринимателям были предложены альтернативные варианты мест торговли на ярмарках «Пионерская» и «Клубная», однако такое предложение их не устроило. По словам предпринимателей, переезд на новую торговую точку повлечет за собой поиск новых продавцов и новых покупателей, а в условиях высокой конкуренции в лице сетевых магазинов некоторые из них окажутся на грани рентабельности.

Свою позицию «против» высказали и покупатели Дзержинского района, которых устраивает ценовая политика, качество товара, а главное, шаговая доступность ярмарки. Коллективное обращение с просьбой оказать содействие в решении вопроса было направлено ими в адрес регионального Уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

В ходе совещания с представителями правительства Ярославской области и мэрии областного центра выяснилось, что на территории ярмарки «Невская» занято менее 10% торговых мест. В перспективе на освободившемся земельном участке планируется строительство «Торговой галереи» — новой концепции торгового пространства в зоне жилой застройки, разработанной Министерством промышленности и торговли РФ. Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области совместно с мэрией Ярославля определены площадки для его реализации, и участок «Невской ярмарки» — один из них.

По итогам обсуждения заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Алексей Торопов заверил присутствующих, что на период строительства галереи оставшиеся павильоны «Невской ярмарки» будут перенесены на площадку, которую оборудуют рядом. Таким образом, предпринимателям удастся сохранить рабочие места и постоянную клиентуру, жителям — полюбившуюся торговую точку рядом с домом, а после постройки галереи предприниматели с «Невской» смогут осуществлять свою деятельность в улучшенных, современных условиях. Они смогут заключить договоры на право торговли в данном торговом комплексе на приоритетных условиях.

По мнению ярославского бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, такой вариант оптимален для всех сторон.