Вашингтон, 15 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В случае применения страной-агрессором ядерного оружия, избежать смертельных последствий для граждан этого же государства не удастся. К таким выводам пришли учёные из Мичиганского технологического университета. Эксперты смоделировали различные ситуации и вяснили, что теория о вероятной победе при вероятном ударе противника неверна, пишет издание Science Alert.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Ядерная зима

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Даже при самом оптимистичном сценарии ядерного нападения США, исключающем глобальное уничтожение, последующая за этим ядерная зима нанесёт невосполнимый ущерб всему человечеству. Граждане Соединённых Штатов исключением не станут. Так, по словам учёных, применение ядерного оружия Вашингтоном приведёт к гибели десятков миллионов американцев. И это в том случае, если противник не отреагирует ответным ударом.

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По подсчётам исследователей, количество выпущенных боеголовок не должно превышать 100 — это максимальный предел, при котором возможны минимальные потери от последующего экологического удара.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года американские учёные смоделировали последствия потенциального удара ракеты с ядерной боеголовкой по Белому дому. Авторы опубликованного в интернете видео поясняют, что в результате атаки в городе распространится радиация. Указаны убежища, в которые следует спрятаться, чтобы защититься от последствий удара.