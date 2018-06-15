Москва, 15 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Большинство жителей России (61%) смотрели программу «Прямая линия с Владимиром Путиным». 27% видели отдельные фрагменты. 10% следили за ответами главы государства в прямом эфире от начала до конца. 24% опрошенных ознакомились с содержанием «прямой линии» из интернета и телевизионных новостей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Удовлетворены ответами президента на вопросы «прямой линии» 75% российских граждан. Негативные ответы дали 20% (10% было скучно, 10% разочарованы). 31% респондентов оценили диалог президента с людьми как интересный по всем направлениям. 34% обратили внимание на отдельные темы. 7% граждан показалось, что «прямая линия"слишком длинной во времени.

Самая запомнившаяся тема — рост цен на бензин (19%). Также внимание жителей Росси привлекли вопросы социальной сферы: здравоохранение, рост пенсий и пенсионный возраст, помощь многодетным семьям и вопросы внешней политики.

Опрос проведен 8−9 июня 2018 года. В опросе принимают участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в 2018 году программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 7 июня 2018 года. Впервые за многие годы передача прошла без зрителей. По замыслу организаторов, этот формат позволил главе государства сосредоточиться на вопросах телезрителей из регионов России. На «прямую линию» поступило порядка 2 млн звонков.

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