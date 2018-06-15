Тверь, 15 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 14 июня осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. В осмотре объекта приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области осматривает новый пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу

Ввод пешеходного моста позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».

Задачу по инфраструктурному развитию городов и сел, созданию современной среды для жизни людей поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

«Создание современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке — важный проект для Тверской области. Его реализация позволит значительно повысить качество жизни людей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Договорённость с ОАО «РЖД» о возведении на станции Чуприяновка надземного пешеходного перехода за счёт собственных средств достигнута Игорем Руденей на встрече с Олегом Тони в прошлом году.

Пешеходный переход является однопролетным, полная длина пролетного строения составляет 18,6 м, длина лестничных сходов — 38,48 м. Доступ на железнодорожные платформы осуществляется по пандусному и лестничному сходам. Переход оснащен подъемной платформой «СТАРМАКС» для маломобильных граждан. Сооружение оборудовано системами видеонаблюдения, светодиодными светильниками.

Также 14 июня губернатор Игорь Руденя проинспектировал также ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва — Санкт-Петербург» — «Чуприяновка — Старый Погост» с путями Октябрьской железной дороги.

«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», — сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.

Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.

Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.

После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.