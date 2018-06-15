Игорь Руденя осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу
Тверь, 15 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 14 июня осмотрел пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу на станции Чуприяновка, который сдан весной 2018 года. В осмотре объекта приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони, генеральный директор АО «РЖДстрой» Сергей Соловьёв.
Ввод пешеходного моста позволит повысить безопасность пешеходов на этом участке Октябрьской железной дороги, где в период проведения Чемпионата мира по футболу увеличилась интенсивность движения скоростных поездов «Сапсан».
Задачу по инфраструктурному развитию городов и сел, созданию современной среды для жизни людей поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.
«Создание современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке — важный проект для Тверской области. Его реализация позволит значительно повысить качество жизни людей», — отметил губернатор Игорь Руденя.
Договорённость с ОАО «РЖД» о возведении на станции Чуприяновка надземного пешеходного перехода за счёт собственных средств достигнута Игорем Руденей на встрече с Олегом Тони в прошлом году.
Пешеходный переход является однопролетным, полная длина пролетного строения составляет 18,6 м, длина лестничных сходов — 38,48 м. Доступ на железнодорожные платформы осуществляется по пандусному и лестничному сходам. Переход оснащен подъемной платформой «СТАРМАКС» для маломобильных граждан. Сооружение оборудовано системами видеонаблюдения, светодиодными светильниками.
Также 14 июня губернатор Игорь Руденя проинспектировал также ход строительства в Калининском районе тоннеля на пересечении автодороги «Москва — Санкт-Петербург» — «Чуприяновка — Старый Погост» с путями Октябрьской железной дороги.
«Мы считаем, что объект находится в очень большой степени готовности. Все сделано капитально, по современным технологиям. Работы ведутся в соответствии с проектом. Путепровод в Чуприяновке позволит обеспечить безопасность и развитие территории», — сказал Игорь Руденя по итогам осмотра объекта.
Подрядной организацией является АО «РЖДстрой». Степень готовности тоннеля составляет 90 процентов. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к концу этого лета.
Тверской области на строительство тоннеля в Чуприяновке из федерального бюджета в 2018 году выделено более 584,9 млн рублей.
После окончания строительства тоннеля планируется привести в порядок автомобильную дорогу, соединяющую посёлок Чуприяновка с трассой М-10. На эти цели в 2018 году в областном бюджете заложено более 14,2 млн рублей.