Ереван, 15 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Посол США в Армении Ричард Миллс отметил, что администрация Соединённых Штатов готова оказать поддержку правительству Армении в осуществлении реформ в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что в ходе встречи с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном Ричард Миллс поздравил его с утверждением на должности заместителя премьер-министра и добавил, что «улучшение деловой и инвестиционной среды поможет привлечь больше американских компаний, которые уже видят потенциал для такой деятельности в Армении».

Кроме того, Авинян и Миллс обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между Вашингтоном и Ереваном, в том числе и продолжение инвестиционных и грантовых проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего двухдневного визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, а также побывал на открытии ЧМ-2018 по футболу, открыл памятник Герою Советского Союза Амазаспу Бабаджаняну.

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Также армянский лидер провёл встречу с представителями армянской диаспоры в Москве и познакомился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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