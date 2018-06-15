Донецк, 15 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. ВСУ 12 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 14 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Эрих Хеккель. Раненый человек. 1915

Согласно сообщению, украинские войска продолжают нарушать Минские договоренности и обстреливать населенные пункты республики. Под обстрел попали Горловка, Зайцево, поселок шахты им. Гагарина, Докучаевск, Стыла, Петровское, Ленинское, Коминтерново, Саханка. ВСУ стреляли из артиллерийских установок, минометов, военной техники и стрелкового оружия. При обстреле пострадал мирный житель в Коминтерново, одно здание было повреждено в Докучаевске.

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Напомним, украинские войска ежедневно нарушают соглашения о перемирии и прекращении режима ведения огня в Донбассе.