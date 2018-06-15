Пекин, 15 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В случае введения Соединенными Штатами Америки новых пошлин на китайские товары власти КНР незамедлительно примут самые серьезные меры, заявил 15 июня официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Если США примут какие-либо протекционистские меры, затрагивающие интересы Китая, мы дадим незамедлительный ответ для защиты своих интересов», — заявил Шуан.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон может ввести пошлины на импорт товаров из Китая уже с 22 июня.

Данное решение было согласовано на встрече представителей министерств торговли, финансов и офиса представителя США на торговых переговорах перед отъездом главы Белого дома Дональда Трампа на саммит G7.

Также отметим, что с 1 июня США «разморозили» торговые пошлины на сталь и алюминий из стран Европейского союза, Мексики и Канады.