Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. 14 июня собрание представителей Переславского района Ярославской области приняло изменения в правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, против которых проголосовали жители на публичных слушаниях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Собрание представителей Переславского района

Свою позицию против изменений правил жители объясняют борьбой с планами застройки Плещеева озера. Схожую позицию занял и национальный парк «Плещеево озеро», направивший перед слушаниями свой мотивированный отзыв на проект ПЗЗ главе Переславского района Валерию Астраханцеву.

В нем Национальный парк отмечает возрастающую антропогенную нагрузку на основной предмет охраны парка — Плещеево озеро, так как планируемая застройка все ближе придвигается к границам парка, а в некоторых местах и пересекает эту границу.

В процессе изучения представленной документации специалистами национального парка «Плещеево озеро» был выявлен ряд территорий, в границах которых проектирование ведется без учета границ историко-культурных ландшафтов, ради сохранения которых в том числе и был создан национальный парк, и границ объектов культурного наследия. Также национальный парк обратил внимание организаторов слушаний на несоответствие данных о назначении земельных участков на публичной кадастровой карте Росреестра с данными, содержащимися в правилах землепользования и застройки», — говорится в отзыве, размещенном на официальном сайте Национального парка.

Однако ни отзыв национального парка, ни мнение жителей, выраженное на слушаниях, не помешали депутатам принять проект. Против проголосовали только депутаты фракции ЛДПР и депутат Иван Янин.