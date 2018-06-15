Оренбург, 15 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор иностранному гражданину, который пытался провезти через госграницу на территорию России 44 тонны насвая. Оренбуржье должно было стать транзитным регионом. В качестве конечного пункта доставки запрещённой некурительной смеси планировалась Москва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

My Photo Journeys Арестованный

Три КАМАЗа с крупной партией насвая задержаны на пограничном пункте пропуска в Акбулаксом районе Оренбургской области летом 2016 года. Согласно документам грузом значился лук. Под ним был спрятан насвай.

Согласно федеральному законодательству торговля насваем находится под запретом. По заключению экспертов, некурительная табачная смесь является опасной для жизни и здоровья человека.

За покушение на перевозку в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, иностранец осуждён к году лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Фигурант не согласился с приговором первой инстанции и обжаловал его. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

С осуждённого также взыскали 250 тыс. рублей, затраченные государством на проведение экспертизы по уголовному делу и уничтожение 44 тонн насвая.