Абакан, 15 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией шикарной и призвал «посылать команде флюиды» 19 июня, в день игры с Египтом.

Скриншот со страницы Виктора Зимина. Vk.com Глава Хакасии поделился впечатлениями от первого матча ЧМ-2018

«Шикарная победа сборной России. 5:0 — цифры звучат как музыка. Пять голов от нашей сборной спрогнозировать было просто невозможно. Это невероятно! Следующая игра против Египта, 19 июня. Ну что, встретимся у экранов, будем посылать команде флюиды», — написал глава Хакасии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации местных массмедиа, Зимин 14 июня смотрел матч между сборными России и Саудовской Аравии в одном из спортбаров Абакана.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2018, который проходит в России, состоялась 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Первый футбольный матч турнира выиграла сборная России, обыграв со счётом 5:0 сборную Саудовской Аравии. 19 июня сборная России сыграет с Египтом.

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