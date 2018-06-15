Москва, 15 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В связи с проведением мероприятий, посвящённых мусульманскому празднику Ураза-Байрам в Москве 15 июня по ряду улиц ограничено движение. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-байрам

Сообщается, что в настоящее время нельзя съехать с Садового кольца на Олимпийский проспект, на улицы Дурова, Щепкина (от Самарской до Садового кольца), на улицу Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), на Капельский переулок (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), на Выползов переулок (в районе дома №7).

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Кроме того, перекрыта улица Татарская, а также переулки Старый Толмачевский, Малый Татарский, Озерковский и Климентовский.

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Напомним, в ЦОДД ранее сообщили, что ограничение движения продлится с 04:00 до 11:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) российских мусульман поздравил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он подчеркнул, что праздник разговения отмечают более чем 1,5 млрд мусульман во всём мире.

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