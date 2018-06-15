Лондон, 15 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Великобритании стражи порядка задержали двух предполагаемых террористов. Раскрыть преступные планы двух мужчин помог случай, сообщают издание The Sun со ссылкой на источники.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

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Мужчины не заплатили за квартиру, которую снимали в Бери в графстве Большой Манчестер, и арендодатель выселил их. В квартире хозяин обнаружил подозрительные вещи. Среди оставшегося после арендаторов имущества — ведро, к которому были прикреплены пластиковые коробки, электроинструменты, провода и схемы оружия. Всё это было спрятано в тайнике. О находке арендодатель сообщил в полицию.

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После задержания подозреваемых преступников стражи порядка провели в квартире обыск и обнаружили топоры, ножи, а также боевое снаряжение и планшет с экстремистскими материалами. Предположительно, целью террористической группы должна была стать новая атака на станцию лондонского метро Parson Greens.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 года на станции Parsons Green в Лондоне в одном из вагонов поезда метро сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не погиб, 30 человек получили ранения. Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления.