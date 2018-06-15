Херсон, 15 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Более 4 млн туристов ожидает летом 2018 года Херсонская область, заявил замглавы Херсонской обладминистрации Андрей Балонь, сообщает 15 июня «Укринформ».

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Туристы

По его словам, прогноз по количеству туристов — оптимистичный, поскольку туристический поток в Херсонской области постоянно растет. Так, в 2017 году область стала пятой среди всех украинских регионов по количеству туристического сбора — Херсонская область набрала 2,7 млн гривен ($100 тыс.). Также Балонь отметил, что местный аэропорт откроет международный рейс в Польшу и начнет авиаперелеты в Киев.

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Напомним, ранее в Одессе объявили о создании туристической полиции, которая будет работать с 1 июня по 30 сентября. Полицейские будут не только следить за порядком, но и подсказывать туристам о местных достопримечательностях.