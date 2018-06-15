Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. 14 июня Переславский суд признал незаконными действия ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» по прекращению поставки газа в котельную ООО «МЭС» в микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд обязал ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу газа в котельную в необходимых объёмах, а ООО «МЭС» — поставить тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения. Решение суда обратить к немедленному исполнению. Официальный портал органов местного самоуправления Переславля-Залесского приводит слова межрайонного прокурора Андрея Фольца.

«Сегодня на заседании суда был рассмотрен наш иск. И судья поддержала наши требования. Мы действуем в интересах жителей микрорайона Чкаловского, которые являются заложниками запутанной истории с долгами. Но они не должны страдать. В рамках существующего законодательства у добросовестных потребителей есть права, и мы эти права будем защищать», ― подчеркнул прокурор.

Напомним, что 21 мая АО «Газпром газораспределение Ярославль» приостановило подачу газа в котельную Чкаловского микрорайона. Была прекращена подача горячего водоснабжения в многоквартирные дома, детский сад и школу, воинскую часть. Межрайонная прокуратура провела проверку и 23 мая обратилась в суд с иском об обязании ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» возобновить подачу топливно-энергетических ресурсов в котельную в необходимых объёмах, а ООО «МЭС» обязать поставить тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения.