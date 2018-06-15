Москва, 15 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу в России — это возможность гражданам других стран лучше узнать Россию, а гражданам России — осознать, что нам есть чем гордиться, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Thomas Hawk Из России с любовью

"Мне кажется, главное во всей этой истории, что это еще раз повышает самоуважение нашего народа. Это самое главное. Понимаете, для нашего народа, который прошел тяжелейшие девяностые годы, в течение которых ему постоянно рассказывали, какой он никчемный… Люди, у которых есть моральный стимул, они начинают гордиться своей страной, а значит, они готовы многое сделать…», — заявил Шахназаров.

По его словам, раньше он скептически относился к необходимости и своевременности проведения Чемпионата мира по футболу в России, однако сейчас полностью пересмотрел свое мнение, поскольку убедился, что благодаря этому мероприятию, весь мир начинает интересоваться нашей страной и культурой, лучше узнавая нас.

Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу впервые за всю его историю проходит в России. Он стартовал 14 июня, а его матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.