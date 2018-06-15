Москва, 15 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В ночь на 15 июня в двух районах на юго-востоке Москвы было зафиксировано превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, сообщает «Мосэкомониторинг».

Mars.nasa.gov Выделение сероводорода

Так, в районе Косино-Ухтомское ПДК была превышена в 2,4 раза, в Рязанском районе — в 1,1 раз. Кроме того, превышение уровня сероводорода зафиксировала станция «Кожухово», контролирующая зоны влияния мусоросжигательного завода и полигона твердых бытовых отходов «Кучино» вблизи Балашихи. В настоящее время показатели в норме.

Напомним, информация о превышении предельно допустимого содержания сероводорода на юго-востоке Москвы поступала 2 июня, когда концентрация вредного вещества в Печатниках превысила норму в 2,95 раза.

Еще один выброс сероводорода на юго-востоке и востоке Москвы произошел в ночь на 17 мая. Предельно допустимые нормы концентрации сероводорода в два раза были превышены в районах Капотня и Косино-Ухтомский.