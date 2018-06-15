Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В кассы станций петербургского метро поступили электронные смарт-карты «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу. Это событие специально приурочили к первому петербургскому матчу ЧМ-2018, который состоится вечером 15 июня. На стадионе «Санкт-Петербург» сыграют сборные Ирана и Марокко.

Metro.spb.ru «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 и Петербурга

Выпущено две партии «Подорожников» в разном дизайне, в каждой партии по 40 тыс. карт. Продаваться они будут только в дни проведения матчей в Петербурге: 15, 19, 22, 26 июня, 3, 10, 14 июля.

Как уточняют в пресс-службе подземки, карты выполнены в двух видах дизайна — с символикой города-организатора Санкт-Петербурга и с изображением официального талисмана турнира, волка Забиваки.

Продажа новых «Подорожников» будет осуществляться на всех станциях метрополитена. Брендированные карты можно купить не только в кассах метро, но и в офисах и пунктах продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок».

«Возможности новых билетов «Подорожник» те же, что и у обычной карты, — на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах фиксированной суммы», — разъяснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Читайте также: Петербург примет первый в своей истории матч чемпионата мира по футболу