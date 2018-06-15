Морелия, Мексика, 15 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. 14 июня в мексиканском городе Таретан (штат Мичоакан) вооруженная группа совершила нападение на кандидата в мэры и членов его предвыборного штаба, пишет газета El sol de Mexico.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция, Испания, Италия Перед убийством

Кандидат от коалиции Por México al Frente Алехандро Чавес Савала скончался по дороге в госпиталь от огнестрельных ранений. Его супруга также получила ранения. Информацию подтвердил губернатор штата Сильвано Ауреолес.

Согласно статистике компании Etellekt, Чавес Савала стал 113-м убитым политиком с начала предвыборной кампании в Мексике. Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента, а также в местные органы власти пройдут в стране 1 июля. Фаворитом президентской гонки является кандидат от левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор.