Москва, 15 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву запрос в связи с планами по введению маркировки животных, а также возможностью введения платной маркировки.

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«Я сформулировал их (вопросы в связи с предложением министерства) в депутатском запросе на имя министра сельского хозяйства РФ, а также пригласил представителей ведомства на заседание нашего комитета для того, чтобы они рассказали нам, как и кого они собираются регистрировать. И на каких условиях», — сообщил Бурматов.

Минсельхоз объясняет меру борьбой с эпидемиями заболеваний среди животных.

В Госдуме инициатива вызвала массу вопросов, отметил парламентарий.

«Во-первых, основными разносчиками заболеваний являются подвальные крысы и другие грызуны, которых никто никогда, понятное дело, не зарегистрирует. Во-вторых, нам непонятно как будет осуществляться учет и маркирование животных, которые также могут являться переносчиками заразных болезней и находятся на содержании у граждан в квартирах, частных домах, но которые не включены в перечень видов животных, подлежащих учету и маркированию (барсуки, белки, морские свинки и т.д.)», — написал Бурматов в соцсети.

Также главе комитета непонятно, каким образом Минсельхозом будет осуществляться учет и маркирование отдельных видов животных, указанных ведомством в перечне видов животных, подлежащих учету, например, таких как «рыбы и иные водные животные».

Депутат опасается, что жертвами коммерциализации могут стать и животные, и их хозяева.

«Любая бабушка должна иметь возможность бесплатно зарегистрировать всех своих 15 котов, а не идти их топить, узнав сколько это стоит», — отметил он.