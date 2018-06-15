Барнаул, 15 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Ленинском районе Барнаула сегодня, 15 июня, произошло необычное ДТП. В аварию попал водитель троллейбуса, который въехал в электрическую опору при повороте на улицу Малахова.

Цитата из группы arneos22 в ВК В Барнауле троллейбус едва не снёс столб

Участники одной из групп в соцсетях, где опубликована фотография с разорванной напополам кабиной, изложили немало предположений о случившемся, а некоторые пришли к выводу, что это как раз тот редкий случай, когда «столб дорогу перебежал».

В троллейбусном депо Барнаула корреспонденту ИА REGNUM отказались сообщить о причинах произошедшего, но отметили, что ДТП обошлось без пострадавших.

Напомним, за 4 месяца 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 8223 дорожно-транспортных происшествия, в которых были травмированы 908 человек и 57 человек погибли.