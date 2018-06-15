Махачкала, 15 июня, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Жертвами автоаварии в Дагестане стали три человека, еще четверо пострадали. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня в девяти километрах от населенного пункта Леваши на автодороге республиканского значения «Леваши-Акуша», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

При столкновении двух автомобилей «Лада-Приора» погибли три женщины. Еще четыре человека, в том числе малолетний ребенок получили травмы и госпитализированы в Левашинскую районную больницу. Состояние раненых уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, днем раньше в Дагестане произошла еще одна крупная авария. На трассе Манас — Карабудахкент 13 июня столкнулись маршрутная «Газель» и КамАз. В результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали и были доставлены в местную больницу. Пятерых раненых ночью переправили в Махачакалу. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое.

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