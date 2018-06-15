Лос-Анджелес, США, 15 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Звезда голливудского актера Джеффа Голдблюма стала 2638-й по счету на «Аллее славы», передает издание Variety.

Gage Skidmore Джозефф Голдблюм

Отмечается, что Голдблюм стал известен благодаря съемкам в серии фильмов «Парк Юрского периода», а также в десятках других картин. Свою карьеру актер начал в 1974 году, исполнив роль в фильме «Жажда смерти».

Фото позирующего на звезде актера облетели голливудские таблоиды, однако сам актер никак не прокомментировал вручение ему звезды на своей странице в Twitter.