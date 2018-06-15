Оттава, 15 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В результате словесных упрёков со стороны президента США Дональда Трампа в адрес канадского премьер-министра Джастина Трюдо на саммите G7 жители Канады начали бойкотировать товары, произведённые в США. Об этом сообщает телеканал CTV.

Matt From London Зона, свободная от Трампа

Канадцы всё чаще отказываются от поездок на территорию Соединённых Штатов «для защиты чести своей страны», а также игнорируют в магазинах апельсины, вино и виски из США.

«Множество покупателей и путешественников наносят удары по американскому кошельку, бойкотируя американские товары и поездки в США. В Twitter запущены хэштеги, такие как #BuyCanadian (Покупай канадское), #BoycottUSProducts (Бойкот продуктам из США) и #trumpfree (Без Трампа)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения недавнего саммита G7 Дональд Трамп и Джастин Трюдо обменялись довольно жёсткими замечаниями относительно торгово-экономических отношений между США и Канадой.

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