Денвер, США, 15 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В результате стрельбы в американском штате Колорадо погиб ребенок, сообщает 15 июня Fox News.

Цитата из х/ф «Большое ограбление поезда». Реж. Эдвин Портер. 1903. США Стрелок

Семья из четырех человек в городе Денвер, штат Колорадо подверглась нападению со стороны неизвестного человека, в результате инцидента погиб ребенок, трое других людей получили ранения различной степени тяжести и доставлены в больницу.

В ходе розыскных мероприятий был задержан человек, к которому у полиции есть вопросы, пока он не является подозреваемым, поэтому его личность не раскрывается. Причины нападения выясняются.

Напомним, преступления с применением огнестрельного оружия для США не являются редкостью, причиной тому является вторая поправка к конституции страны, позволяющая свободное ношение оружия.