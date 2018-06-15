Москва, 15 июня, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Банк России с 15 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Воронеж» (г. Воронеж). Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные денежные операции, не отражавшиеся в бухгалтерской отчетности кредитного уреждения, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Кроме того выяснилось, что в июне 2018 года «Банк Воронеж» осуществил сделки с имуществом, которые привели к выводу активов. Таким образом. был нанесен ущерб интересам кредиторов и вкладчиков банка.

Чистка банков в 2018 году «будет аккуратной»

В официальном сообщении отмечается, по величине активов «Банк Воронеж» занимал 211-е место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация.

Читайте также: ЦБ РФ лишил лицензии «Русский национальный банк» из Ростова-на-Дону

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с начала 2018 года лицензии лишились около 20 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ отозвал лицензии 46 банков.

Подробнее: Центробанк призвал закрыть границу для недобросовестных банкиров