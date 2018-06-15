Буэнос-Айрес, 15 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. 14 июня после ожесточенных дебатов нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за принятие законопроекта о легализации абортов до 14-й недели беременности, пишет газета La Nación.

Ondřej P. Vaněček Жертва аборта

Заседание продолжалось 22 часа и сопровождалось эмоциональными выпадами и взаимными обвинениями депутатов. Эмоции подогрел сбой электронного табло, которое внезапно показало большее количество голосов противников абортов. В течение 20 часов число сторонников и противников было равным, и лишь в последний час патовая ситуация разрешилась: 129 депутатов проголосовали за, 125 — против, 1 воздержался.

129 — минимальное число голосов в поддержку, которое позволяет передать законопроект для обсуждения в Конгресс Аргентины. Как сообщало, всю ночь перед зданием парламента сотни простых аргентинцев и политических активистов ждали исторического решения для страны. В настоящее время в странах Латинской Америки аборты декриминализированы лишь в Уругвае и на Кубе.