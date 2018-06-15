Старт ЧМ-2018 в Калининграде: фоторепортаж ИА REGNUM
Калининград, 15 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Старт чемпионата мира по футболу — 2018 калининградцы и гости российского эксклава отметили плясками и гуляниями. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Андрей Выползов ИА REGNUM
Зажигательные танцы болельщиков в Калининграде
Андрей Выползов ИА REGNUM
Волонтёры у фан-зоны
Андрей Выползов ИА REGNUM
Друзья
Андрей Выползов ИА REGNUM
Горнист
Андрей Выползов ИА REGNUM
Футбольная семья
Андрей Выползов ИА REGNUM
Селфи
Андрей Выползов ИА REGNUM
Оле-оле-оле!
Андрей Выползов ИА REGNUM
Болельщица
Андрей Выползов ИА REGNUM
Дом Советов
Андрей Выползов ИА REGNUM
Андрей Выползов ИА REGNUM
Бразильский болельщик в ночи