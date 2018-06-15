Калининград, 15 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Старт чемпионата мира по футболу — 2018 калининградцы и гости российского эксклава отметили плясками и гуляниями. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Андрей Выползов ИА REGNUM Зажигательные танцы болельщиков в Калининграде

Андрей Выползов ИА REGNUM Волонтёры у фан-зоны

Андрей Выползов ИА REGNUM Друзья

Андрей Выползов ИА REGNUM Горнист

Андрей Выползов ИА REGNUM Футбольная семья

Андрей Выползов ИА REGNUM Селфи

Андрей Выползов ИА REGNUM Оле-оле-оле!

Андрей Выползов ИА REGNUM Болельщица

Андрей Выползов ИА REGNUM Дом Советов

Андрей Выползов ИА REGNUM