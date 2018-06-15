Москва, 15 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Вопрос о стабилизации цен на бензин стал главным на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает 15 июня пресс-служба правительства.

Бензин

В ходе встречи с руководителем крупнейшей в России нефтегазовой компании Медведев затронул вопросы функционирования топливного рынка в контексте принятых ранее решений. Кроме того, стороны обсудили итоги деятельности «Роснефти» за прошлый год и реализацию крупнейших проектов компании в текущем периоде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая правительство приняло решение снизить стоимость акцизов на автомобильный бензин и дизтопливо. В свою очередь председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина усомнилась в том, что мера окажется эффективной.

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