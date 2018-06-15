Казань, 15 июня, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела отказался налагать обеспечительные меры на часть имущества предприятия, где долю имеет экс-председатель правления «Татфондбанка», депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Судья не дала разрешения ограничить регистрационные действия на два земельных участка и три здания в Казани, которые является частью промышленного комплекса хлебобараночного комбината. На обеспечительных мерах настаивал конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк», который и стал инициатором иска о банкротстве Мусина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Признанный банкротом в апреле 2017 года «Татфондбанк», задолжавший свыше 18 тыс. кредиторам более 156 млрд рублей, 1 августа 2017 года подал иск с требованием банкротства Роберта Мусина, который до ввода моратория был председателем правления этого же банка. 2 февраля 2018 года Арбитражный суд Татарии вынес определение об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина, что должно позволить восстановить платёжеспособности бывшего банкира, чьи долги приближаются к 1,5 млрд рублей, хотя стартовали с 16,79 млн рублей.

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Среди кредиторов Роберта Мусина отметился не только ТФБ, но и банкрот «ИнтехБанк», ПАО «АК Барс» и ООО «Аида и Д» из Сабинского района Татарии, долей в котором владеет кипрская компания Elevani Enterprises Limited. Больше всех претензий к Мусину у ТФБ, но конкурсный управляющий подаёт их по частям. Так, 8 июня 2018 года суд включил требования ТФБ «в состав третьей очереди реестра требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 180 459 251,41 рубля», а требование по кредитному договору №42-А/15 от 28.09.2015 года в размере 38 933 803,49 рубля признал, как «требование, обеспеченное залогом имущества должника, по договорам о залоге прав требования по депозиту физического лица от 09.12.2016 года №42/15−1, 42/15−2».

Между тем, 13 июня 2018 года суд отказался принимать обеспечительные меры в виде запрета органам Управления Росреестра по РТ «на осуществление регистрационных действий» и запрета на осуществление межевания участков и запрета на проведение строительства на них. Речь шла об участках общей площадью 6 180 кв.м. и 1720 кв.м. под производственные здания на улице Нариманова, 13, в Вахитовском районе Казани, а также о двух зданиях хлебобараночного комбината площадью 724,8 кв.м. и 4439,6 кв. м, здании проходной площадью 83,6 кв.м. по тому же адресу.

«Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер и представленные документы, суд не находит правовых оснований для удовлетворения его», — отмечается в определении суда и уточняется, что вышеуказанное имущество принадлежит ООО «ТФБ Девелопмент» (в настоящее время ООО «МР Девелопмент»), в которой Мусин является учредителем с размером доли 7/30.

Судья также уточнила, что «в отношении указанного имущества уже установлено обременение в виде ареста» на основании постановления Приволжского районного суда города Казани.