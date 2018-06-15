Лима, 15 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. 15 июня в столице Перу Лиме пройдет встреча представителей Боливии, Перу, Бразилии и Парагвая, посвященная реализации проекта Tren Bioceánico, сообщает агентство Prensa Latina.

Erbol.com.bo Карта железной дороги проекта Tren Bioceánico

На совещании будут представлены доклады стран-участниц о достигнутом прогрессе, необходимом для технико-экономического обоснования строительства железной дороги. Во встрече также примут участие представители Межамериканского банка развития и корпорации Andean Development, поскольку диалог коснется вопроса финансирования масштабного проекта.

Проект Tren Bioceánico соединит перуанский портовый город Ило с бразильским портом Сантус. Протяженность новой железной дороги составит 3755 км. Ожидается, что страны завершат технико-экономическое обоснование в этом году, и в 2019 начнутся работы. Боливия уже приступила к строительству участка в 150 км с инвестициями в размере около $221 млн.