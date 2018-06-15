Москва, 15 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Столичный регион сегодня, 15 июня, окажется во власти скандинавского антициклона, что гарантирует солнечную погоду и возвращение температурного фона в многолетнюю норму июня, сообщают «Метеовести».

Солнце

По данным синоптиков, днем в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до +21…+23 градусов, по области — до +19…+24 градусов. Ветер восточный 2−7 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы выделят в 2018—2020 годах учреждениям Росгидромета более 574 млн рублей на создание системы наблюдений за погодой на 120 вышках сотовой связи вдоль кольцевых дорог города и области.

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