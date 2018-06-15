Москва, 15 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратилась к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой рассмотреть возможность сделать субсидированные авиаперелеты на Дальний Восток круглогодичными, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.

Салон самолета

Также парламентарий просит дать право многодетным родителям на приобретение билетов по субсидированным тарифам.

Соответствующее письмо Яровая направила вице-премьеру — она поднимает вопрос «о снятии временного ограничения и реализации в течение года программы предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам».

"Это существенно снизит высокий спрос на летний период, а, кроме того, позволит каждому дальневосточнику «по жизненной ситуации» пользоваться социальной гарантией, которую дает государство», — считает Яровая.