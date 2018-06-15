Якутск, 15 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Рост цен на автомобильное топливо в Якутии вызван северным завозом и короткой навигацией. Такое объяснение повышению стоимости бензина дал врио главы региона Айсен Николаев. Но жители республики ему не поверили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

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«Замкнутый круг. Бензин дорожает потому что дорожает сэлфи. Сэлфи дорожает потому что дорожает бензин», «Вот такого же ума люди сидят в правительстве. Бензин подорожал — потому что северный завоз (белые ночи, гладиолус)!» — комментируют якутяне заявление руководителя республики в соцсетях.

Экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин не считает северный завоз достойным оправданием удорожанию бензина и дизельного топлива.

«Заявление Айсена Николаева о том, что у нас в Якутии оправдан рост цен на ГСМ, и нет спекуляции со стороны различных продавцов топлива, является безответственным, по меньшей мере, — высказал мнение ИА SakhaDay Эрнст Берёзкин.

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Он напомнил, что никто из известных в республике поставщиков ГСМ не обременен поставками топлива в отдаленные населённые пункты республики, но при этом свою ценовую политику они неизменно подстраивают под цены «Саханефтегазсбыта». Последний, в свою очередь, продолжает закупать топливо через посредников, а потому, имея все преимущества (начиная от нефтебаз и заканчивая развитой сетью автозаправочных станций и госгарантиями), работает ряд лет с большим убытком. По балансу за 2017 год недостачи и потери от порчи ценностей достигли 594,4 млн рублей, контрастировал Эрнст Берёзкин.

«В соседней Магаданской области с более сложной транспортной схемой топливо дешевле, чем в Якутии, — также обратил внимание политик. — Врио Главы республики не должен занимать единую позицию с поставщиками топлива. Это показывает не готовность к объективной и беспристрастной работе по снижению цен на топливо для потребителей республики. И, в конце концов, формирование единой позиции у поставщиков топлива является фактически сговором, противоречащим антимонопольному законодательству России».

Отметим, что стоимость автомобильного топлива в Якутии уже уверенно перешагнула отметку в 50 рублей за литр. Дизельное топливо в республике стоит порядка 50 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ожидают повышения стоимости автомобильного топлива на 20% (до 60 рублей) и надеются, что руководство страны примет меры, чтобы не допустить этих перемен. По мнению председателя постоянного комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктора Фёдорова, повышение цен на автомобильное топливо совершенно нелогично и приведёт к росту цен на все товары из-за весомой доли транспортной составляющей в их цене.