Кемерово, 15 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов продолжит пребывание под стражей. Такое решение вынес 15 июня Кемеровский областной суд.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Отмечается, что фигуранту уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» генерал-майору Александру Мамонтову инкриминируется халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Таким образом, судом была отклонена апелляционная жалоба Мамонтова и его стороны защиты на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня», возгорание удалось потушить лишь к утру следующего дня. В огне и дыму пожара погибли 60 человек, большинство из которых — дети. На сегодняшний день в качестве фигурантов по уголовным делам, возбуждённым по факту произошедшей трагедии, проходят десять человек.

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