Екатеринбург, 15 июня, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В дни проведения игр чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге несколько автобусных маршрутов изменят схему движения. Также ряд остановок общественного транспорта вблизи «Екатеринбург-Арены» не будут работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Svetlov Artem Автобус. Екатеринбург

Ограничения в городе будут действовать с полудня до 23:00 по местному времени (21:00 по мск) 15, 21, 24 и 27 июня в дни проведения игр. Изменения коснутся трамвайных маршрутов №2 и №18 и троллейбусных — №3 и №7. В той или иной степени изменения коснутся 21 автобусного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Екатеринбурге состоится первая из четырёх запланированных игр ЧМ-2018 по футболу между сборными командами Египта и Уругвая. Накануне команды прибыли в город, были размещены в отелях и провели тренировки на поле «Екатеринбург-Арены». Также в Екатеринбург прибыли иностранные болельщики, чтобы поддержать свои сборные во время матча.