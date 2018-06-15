Москва, 15 июня, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Вблизи российских воздушных границ за истекшую неделю разведку вели 12 летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

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По данным оборонного ведомства, за указанный период боевая авиация России совершила семь вылетов на перехват воздушных целей и на их сопровождение, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минобороны России, за минувшую до 8 июня неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ вели 20 летательных аппаратов.

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