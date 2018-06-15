Дамаск, 15 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Сирийские курды готовы к переговорам с Дамаском, но ждут первого шага со стороны президента страны Башара Асада, сообщает 15 июня Kurdistan.ru.

kurdishstruggle Курды

Курдские представители отмечают, что предложение о переговорах поступило уже давно, однако официальные власти не сделали ничего для этого «исторического поворота».

«Мы не обладаем информацией относительно их намерений, но мы надеемся, что свои слова они подтвердят серьезными политическими шагами», — подчеркнул курдский политик Алдар Кселиль.

Напомним, в мае 2018 года президент Сирии Башар Асад заявил о своей готовности к переговорам с Демократическими силами Сирии, однако при этом подчеркнул, что если диалог зайдет в тупик, то Дамаск применит силу.